parchi-acquatici,-da-caribe-bay-l’innovazione-degli-show-dal-vivo

A Jesolo scivoli e piscine, ma anche tanto intrattenimento

Jesolo, 31 ago. (askanews) – Un’idea diversa di parco acquatico, che punta, oltre che sulle attrazioni tipiche, anche sull’offerta di spettacoli e intrattenimento culturale. Caribe Bay a Jesolo vanta lo scivolo più alto d’Europa, un’immersione nella natura con oltre 2.000 palme e lagune di acqua trasparente. Ma il parco propone anche un ricco programma di spettacoli dal vivo, ispirati ai colori, alle tradizioni e al folclore del centro America.”Inizia tutto con Aqualandia – ha spiegato Luciano Pareschi, fondatore e CEO di Caribe Bay – che è un parco acquatico che diventa poi un parco a tema acquatico. Quindi che cosa abbiamo inserito? L’ambientazione prima di tutto, la tematizzazione poi. La tematizzazione significa creare un ambiente magico, come la Disney insegna un ambiente magico è dove tu possa stare bene. All’interno di questo ambiente magico io dico che ci sono anche gli scivoli, anche le piscine, ma non è tutto”. La grande innovazione per questi parchi sono proprio gli show, dei veri spettacoli live che vanno oltre la consueta idea di animazione. “Noi – ha aggiunto il CEO – abbiamo circa 40 persone che lavorano tutti gli anni, che vengono da tutte le parti del mondo a fare spettacoli, e questo rompe la giornata con 4-5 spettacoli, quindi vai a raggiungere un po’ tutti i target di pubblico che sia la famiglia con il bambino, sia il giovane che vuole adrenalina, sia anche la persona anziana”. Tra gli spettacoli cui è possibile assistere a Caribe Bay c’è il musical Swing Circus, con acrobati e ambientazioni retrò, oppure un vero e proprio assalto di pirati o ancora il celebre Mermaids, spettacolare show ispirato al mondo delle sirene. Per il comparto dei parchi tematici l’investimento sugli spettacoli dal vivo è molto importante, in Italia si stimano 16,5 milioni complessivi annui, e Caribe Bay non fa eccezione. “Un parco come Caribe Bay – ha concluso Luciano Pareschi – investe mediamente ogni anno dal milione e mezzo ai due milioni di euro per innovarsi”.Con l’obiettivo, anche grazie agli show dal vivo, di rendere l’esperienza del parco sempre più completa e intensa.