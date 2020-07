Pardo lascia Tiki Taka: “Voglio nuovi stimoli”. Già scelto il sostituto

Tiki Taka, storica trasmissione Mediaset, non sarà più condotta da Pierluigi Pardo! Il giornalista ha deciso di cambiare rotta dopo 7 anni. Pardo, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del suo addio e anche del suo sostituto (non ancora ufficiale) Piero Chiambretti. Tiki Taka? “Era un esperimento nato 7 anni fa da un buco di palinsesto. Si parlava di calcio, ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Il programma era sopra la… continua a leggere sul sito di riferimento