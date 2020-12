PALERMO (ITALPRESS) – Poche reti ma tanti risultati a sorpresa nella dodicesima giornata del campionato di Serie A. Altro mezzo passo falso del Milan, questa volta al “Ferraris” contro il Genoa: finisce 2-2 sotto i colpi di uno ritrovato Mattia Destro, autore di una doppietta. I rossoneri, orfani di tantissime pedine importanti, non sono andati oltre il pari, ottenuto grazie ai gol di Calabria e del giovanissimo Kalulu. Secondo pareggio consecutivo in campionato per la formazione di Pioli dopo quello col Parma (2-2). Un rigore perfettamente trasformato da Romelu Lukaku regala, invece, un importante successo all’Inter nel big match contro il Napoli di Gattuso,

L'articolo Pari Milan ma resta primo, Inter batte Napoli e va a -1 proviene da Notiziedi.

