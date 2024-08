parigi-2024,-bronzo-olimpico-e-proposta-nozze-per-alessia-maurelli

L’azzurra della ritmica ha detto sì Parigi, 10 ago. (askanews) – Prima il bronzo olimpico nell’All Around a squadre ai Giochi di Parigi, poi la proposta di nozze dal fidanzato Massimo: la farfalla Alessia Maurelli ha vissuto una giornata decisamente intensa. Come riportano i social del Team Italia, la ginnasta ha detto sì.

Medaglia di bronzo al collo appena infilata, per la capitana delle Farfalle azzurre, Alessia Maurelli, le emozioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 non erano ancora finite. Appena terminata la premiazione della gara a squadre dell’all-around, la 27enne ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Massimo (Massimo Bertelloni è un attore toscano trasferitosi a Milano). Il ragazzo si è inginocchiato di fronte all’atleta e alle sue compagne per chiederla in sposa: tra la commozione generale, e praticamente in lacrime, l’azzurra ha risposto di “sì”.

La prima reazione della capitana della nazionale è stata di estremo stupore. “Ma sei pazzo?” si sente distintamente dalle telecamere che hanno ripreso il lungo abbraccio tra i due, seguito da un bacio. Alessia Maurelli non poteva crederci e ha continuato a mettere le mani tra i capelli anche quando il suo futuro sposo ha aperto la scatolina per mostrarle l’anello e aiutarla a indossarlo, non prima di aver sentito il sì della sua fidanzata. Parlando poi a margine con gli inviati Rai, Maurelli ha confessato di aver detto al suo compagno, dopo il bronzo a Tokyo

2020, che avrebbe fatto lei la proposta, arrivata quindi inaspettata.

