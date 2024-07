parigi-2024,-calcio-scandalo:-ct-canada-spia-con-i-droni,-cacciata

(Adnkronos) – Scandalo calcio – o meglio, soccer – alle Olimpiadi di Parigi 2024. Bev Priestman, ct della nazionale femminile del Canada, è stata cacciata dai Giochi che si aprono ufficialmente oggi. Priestman è stata sospesa per l’uso di droni, impiegati per spiare e registrare gli allenamenti di altre selezioni. Il Canada, che va a caccia del secondo oro olimpico consecutivo, sarà guidato quindi dall’assistente Andy Spence.

Il Ceo di Canada Soccer, Kevin Blue, in una nota ha spiegato che l’inchiesta ha acceso i riflettori sulla condotta dal ct: Priestman avrebbe utilizzato i droni nel periodo che ha preceduto i Giochi. Gli elementi raccolti hanno portato alla sospensione, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori provvedimenti in base alle risultanze dell’inchiesta che non è ancora chiusa. Secondo l’emittente Tsn, la pratica di spiare gli avversari sarebbe stata utilizzata per anni e avrebbe coinvolto anche la Nazionale maschile. L’ultima ‘missione’ dei droni sarebbe recentissima: i velivoli sarebbero stati impiegati per osservare la Nazionale femminile neozelandese, battuta 2-1 dal Canada nell’esordio ai Giochi di Parigi.