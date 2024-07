parigi-2024,-ceccon-fuori-da-finale-200-dorso-per-7-centesimi

(Adnkronos) –

Esclusione eccellente dalla finale dei 200 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso, ha chiuso con il nono tempo le semifinali in 1’56″59 arrivando quarto nella sua batteria e rimanendo escluso dagli otto finalisti per appena 7 centesimi.

“Mi dispiace, potevo limare qualcosa a questo tempo, mi dispiace per non essere entrato in finale. Una gara in più non faceva mai male. Non sono entrato con la stessa convinzione che avevo nei 100 dorso. È un errore, l’ho imparato”, dice Ceccon a RaiSport. “Era una gara lineare, sono un po’ calato nel finale, sono un po’ stanco. Si dorme poco, fa molto caldo, al villaggio si mangia male… Non sto cercando scuse, sono situazioni che riguardano tutti, abbiamo tutti gli stessi problemi… E’ per dare un’informazione a chi ci guarda… Sette centesimi, si poteva fare meglio”. Ora? “Adesso un paio di giorni per recuperare e poi si pensa alla staffetta mista”.