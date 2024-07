parigi-2024,-da-tamberi-a-lebron-james-le-stelle-alla-sfilata

La Grecia aprirà con Giannis Antetokounmpo

Roma, 26 lug. (askanews) – Non solo Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi portabandiera azzurri nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Al fianco dell’olimpionico di salto in alto di Tokyo e dell’olimpionica a squadre di fioretto di Londra ci saranno tanti altri campioni internazionali a recitare il ruolo degli alfieri. La Campionessa di tennis del Grande Slam Coco Gauff e le stelle del basket maschile LeBron James e Giannis Antetokounmpo sono tra i portabandiera per gli Stati Uniti e la Grecia. Antetokounmpo, Campione NBA e due volte MVP con i Milwaukee Bucks, sarà affiancato dalla connazionale e marciatrice Antigoni Drisbioti.

La Francia, Paese ospitante, sarà l’ultima portabandiera con il campione Olimpico di nuoto Florent Manaudou e la medaglia d’argento nel lancio del disco Mélina Robert-Michon. Cindy Ngamba e Yahya Al Ghotany sono stati annunciati come portabandiera della Squadra Olimpica dei Rifugiati del CIO. Tom Daley (Tuffi) ed Helen Glover (Canottaggio) lo saranno per la Gran Bretagna. Anche la Germania ha puntato sul basket con Dennis Schröder ed Anna-Maria Wagner. In tutto saranno 205 le nazioni che sfileranno con la Grecia ad aprire e la Francia a chiudere