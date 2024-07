parigi-2024,-diluvio-su-cerimonia.-tamberi:-“una-figata-pazzesca”

Saltato uno schermo delle tribune del Trogadero

Roma, 26 lug. (askanews) – Un diluvio di pioggia si è abbattuto sulla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024 a Parigi. A causa del maltempo, è saltato anche uno dei maxi schermi delle tribune al Trocadero dove arrivano le delegazioni olimpiche per la proclamazione dell’apertura dei Giochi e l’accensione del braciere. Previsioni meteo rispettate in pieno, dunque.

L’Istituto meteorologico francese, infatti, aveva diramato l’allerta gialla per inondazioni per Parigi e per l’Ile de France. La pioggia non ha raffreddato l’entusiasmo della delegazione azzurra: È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la tour eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni” le parole di Gianmarco Tamberi. Arianna Errigo aggiunge: è stato stupendo condividerlo con tutti. Nonostante la pioggia? Nonostante il trucco e parrucco, ma è andata così. È stato unico. Come è unica questa squadra”