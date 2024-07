parigi-2024,-frigo-e-conte-bonin:-vogliamo-fare-ancora-meglio

I due protagonisti della 4×100 sl di nuoto a Casa Italia

Parigi, 28 lug. (askanews) – Sorridono, consapevoli di aver ottenuto un altro risultato importante. La 4×100 Stile libero maschile dell’Italia a vinto ieri la medaglia di bronzo in una bella finale, nella quale avevamo anche sperato di poter salire più in alto sul podio. Manuel Frigo e Paolo Conte Bonin sono due dei quattro protagonisti della squadra, che hanno visitato Casa Italia per festeggiare la medaglia.

“L’emozione è indescrivibile – ha detto Conte Bonin – ma è anche un punto di partenza per gare future. Da qui si parte per fare, speriamo, meglio. È stata una giornata stressante e impegnativa, ma ci alleniamo per fare questo. Dopo avere vinto la medaglia ho pensato a tutto il mio percorso fono a ora, con in momenti peggiori e migliori, adesso posso dedicare la medaglia alla mia famiglia e soprattutto ai miei nonni”.

“È da un po’ che con questa staffetta regaliamo delle emozioni – ha aggiunto Manuel Frigo – dal 2021 dopo Tokyo con Mondiali ed Europei siamo sempre andati a podio. Riconfermare una medaglia olimpica non è mai facile, siamo contenti. L’importante era salire sul podio, il colore della medaglia importa meno. Dedico la medaglia alla mia famiglia e a chi ci ha sostenuto”.

Sul podio con loro sono saliti anche Thomas Ceccon e Alessandro Miressi.