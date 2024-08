parigi-2024,-giorgia-meloni-a-casa-italia-e-poi-alle-gare

Giornata olimpica a Parigi per la presidente del Consiglio

Parigi, 1 ago. (askanews) – “Vedremo oggi la pallavolo, vedremo la ginnastica artistica, ma ogni gara è bella e importante. Credo che a loro non faccia differenza se c’è tra il pubblico il presidente del Consiglio oppure no, però chiaramente è un altro modo di tifare perché io sono una tifosa dell’Italia e dei nostri atleti, e quindi è una bella giornata”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata così a Casa Italia, quartier generale e luogo di rappresentanza della spedizione italiana a Parigi 2024, dove ha visitato la struttura e ha pranzato con i vertici del CONI e da diversi atleti, tra i quali le due medaglie d’oro del nuoto Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon.

Parlando con i giornalisti, la premier si è soffermata sulla vicenda della pugile algerina Imane Khelif, donna ma con un livello di testosterone paragonabile a quello di un uomo, che ha affrontato l’italiana Angela Carini. “Non sono d’accordo con la scelta del Cio – ha detto Meloni -. E’ un fatto che per i livelli di testosterone nel sangue dell’atleta algerina la gara in partenza non sembrava equa. Io penso che bisogna fare attenzione, nel tentativo di non discriminare, a discriminare. Perché io da anni spiego che alcune tesi portate all’estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne”. Informata poi del ritiro di Carini, Meloni ha aggiunto: “Mi dispiace ancora di più, mi ero emozionata ieri quando ha scritto ‘domani combatterò’. Questa dal mio punto di vista non era una gara ad armi pari”.

Alla domanda se vedrà il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio ha risposto “Siamo in contatto: lui oggi non è a Parigi, se tra quando lui rientra e quando io riparto, riusciamo a incontrarci, volentieri. I nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari”. Parlando poi della decisione di fare gareggiare degli atleti nella Senna, Meloni ha ripetuto il paragone con il Tevere, ma ha aggiunto: “È stata una scelta suggestiva, ma cerchiamo di evitare le polemiche”.

Dopo il pranzo la premier ha lasciato Casa Italia, nel pomeriggio assisterà ad alcune gare dell’Italia.