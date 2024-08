parigi-2024,-guazzini-e-consonni-oro-nel-ciclismo-su-pista

(Adnkronos) –

Vittoria Guazzini e Chiara Consonni conquistano la medaglia d’oro nel ciclismo su pista, specialità madison, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il trionfo consegna alla spedizione azzurra la 33esima medaglia ai Giochi: 11 ori, 11 argenti e 11 bronzi. Guazzini e Consonni chiudono con 37 punti e precedono Gran Bretagna (Barker-Evans), argento con 31 punti, e Olanda (van Belle-van der Du), bronzo con 28 punti.

“Devo ringraziare Vittoria, non ho parole. Nella prima parte di gara ci siamo un po’ perse, poi ci siamo ritrovate e lei ha colmato qualcosa che io non avevo: la madison si fa in due, non potevo chiedere di meglio”, dice Consonni a RaiSport.

“Chiara aveva una gamba straordinaria. All’inizio eravamo un po’ sballate, ma non siamo andate nel panico perché la madison è sempre lunga. Abbiamo detto ‘o la va o la spacca’ e abbiamo spaccato, abbiamo vinto le Olimpiadi: eravamo in due in pista, ma c’erano tante persone sugli spalti a sostenerci. Siamo sempre state lì a pensare che le altre erano più forti – dice Guazzini -: oggi siamo state noi le più forti”.