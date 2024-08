parigi-2024,-il-tennis-italiano-va-a-medaglia-dopo-100-anni

Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio femminile Parigi, 2 ago. (askanews) – Cento anni dopo il tennis italiano torna a vincere una medaglia olimpica nel tennis: dopo Parigi 1924 l’Italia tornerà sul podio con il doppio femminile composto da Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno battuto per due set a zero la coppia ceca e conquistato la finale che vale l’oro o l’argento.

Non è il Roland Garros, ma la terra rossa del “Suzanne Lenglen” fa sognare ancora ‘Italia. Una semifinale a senso unico. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova e hanno centrato il pass per la finale: sulla terra battuta del Court Suzanne-Lenglen è andata in scena una sfida a senso unico, terminata con il punteggio di 6-3 6-2. E’ un traguardo storico perché mai una coppia azzurra del tennis ha conquistato la finalissima alle Olimpiadi. Si erano unite per questo obiettivo. Lo hanno centrato. E’ la prima medaglia dell’Italia nel tennis da De Morpurgo nel 1924, proprio a Parigi. Domenica sapremo se si tratterà della più preziosa o dell’argento. Ora le azzurre attendono le rivali che usciranno dalla sfida tra le spagnole Bucsa e Sorribes e le giovani russe (ma indipendenti) Andreeva-Shnaider. Quanto alla partita tutto facile: Subito break e 5-3 per chiudere la prima frazione. Nel secondo parziale volano sul 5-2. Sara e Jasmine salvano tre palle break subito dopo, poi chiudono con servizio da sotto sul match point della Errani. È storia. (Lme/Adx/Int2)