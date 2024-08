(Adnkronos) – Quarto posto per l’Italia nella 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto azzurro chiude in 37”68 nella gara vinta dal Canada, medaglia d’oro in 37”50, davanti a Sudafrica (argento in 37”57) e Gran Bretagna (bronzo in 37”61). Squalificati gli Usa per cambio irregolare.