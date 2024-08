Parigi 2024, la città e il bosco: l’anima selvatica dei Giochi

Nel centro della metropoli un cambio radicale di prospettiva

Parigi, 1 ago (askanews) – Le Olimpiadi di Parigi sono ovviamente i Giochi della Ville Lumière, con i monumenti più celebri a fare da sfondo alle gare e alle celebrazioni. Ma, soprattutto per chi frequenta Casa Italia nel Bois de Boulogne, queste giornate sono anche l’occasione per scoprire l’anima silvestre della capitale francese, con il grande bosco a fare da contraltare selvatico a strade, palazzi, a musei e grattacieli. Stradine e vie per i cavalli, una natura che cresce senza addomesticamento, percorsi di km in un’atmosfera che ricorda la selva dantesca nel cuore della città più città dell’Europa continentale. I parchi sono un grande classico in molte metropoli: da Londra a New York. Ma qui anche più che a Central Park la sensazione è che la natura sia completamente dominante, non controllata, libera di crescere intorno e insieme alla città, ma in qualche modo anche in competizione per l’anima profonda di Parigi. Ed è comunque curioso, dopo mezz’ora di cammino tra gli alberi e il sottobosco, sbucare a un certo punto al Roland Garros e in pochi passi ritrovarsi di nuovo nel turbine dell’Olimpiade, per di più in uno dei templi dello sport globale. La città è tornata, ma il bosco, come in un racconto di Dino Buzzati, continua a respirare alle sue spalle.