parigi-2024,-le-azzurre-del-volley-dominano-un’olimpiade-incredibile

Anche la finale a senso unico: un oro che fa la storia

Parigi, 11 ago. (askanews) – Quando all’Arena Paris Sud parte “Albachiara” di Vasco Rossi mentre si prepara il podio, allora sì ci crediamo davvero: l’Italia del volley femminile, l’Italia guidata da Julio Velasco, ha vinto davvero le Olimpiadi di Parigi 2024. Un’impresa incredibile, con una serie di 3-0 a Serbia, Turchia e Stati Uniti. Un solo set perso in tutto il torneo e poi una serie inarrestabile di vittorie che hanno scritto la storia dello sport italiano.

L’ultimo atto contro le campioni uscenti degli Stati Uniti è stato senza storia, dal primo pallone all’ultimo le azzurre hanno mostrato che quel titolo poteva solo essere loro, che l’apuntamento con la storia era qui, era oggi. Hanno vinto con la potenza di Egonu e Antropova, ma anche con i muri al centro di Danesi e Faher e le difese impossibili di Sylla o De Gennaro e Bosetti. Ma soprattutto con una determinazione, una “testa” come direbbe Velasco, che ha fatto la differenza in tutto il torneo, nel quale le azzurre hanno saputo sempre azzannare le partite nei momenti decisivi, lasciando pochissimo spazio di azione alle rivali, che hanno finito sempre per essere surclassate. Fino all’ultimo pallone messo fuori dalle statunitensi che ha portato finalmente in Italia un oro olimpico nella pallavolo. Con pieno merito e un dominio sportivo indiscutibile, con un’idea di squadra che ragiona come un corpo unico e vince, vince, vince continuando a sorridere.