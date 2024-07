parigi-2024,-le-prime-medaglie-possibili-per-gli-azzurri

Al via ciclismo, scherma, judo, tuffi, tiro Roma, 26 lug. (askanews) – Mancano solamente poche ore all’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sabato 27 luglio, infatti, all’indomani della Cerimonia d’Apertura lungo la Senna e dell’accensione del braciere a cinque cerchi, nella capitale francese saranno assegnate le prime 44 medaglie in ben 8 sport differenti, con l’Italia che potrà ambire a 12 dei 14 titoli in palio non essendo rappresentato nelle competizioni maschili di rugby a sette e di skateboarding street.

Le tuffatrici Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi saranno ai nastri di partenza nella finale del trampolino sincro dai tre metri. Elisa Longo Borghini, Alberto Bettiol e Filippo Ganna proveranno a regalarsi un posto sul podio nelle prove a cronometro di ciclismo su strada. Si disputeranno anche i primi due tabelloni individuali di scherma, quelli di spada femminile (con Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi) e di sciabola maschile (con Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo). Stesso discorso anche nel judo, che farà il suo esordio sui tatami parigini con le categorie dei -60 kg e dei -48 kg. L’Italia sarà rappresentata rispettivamente da Andrea Carlino e dalla numero uno del ranking mondiale Assunta Scutto.

Si comincerà a fare sul serio anche nel poligono di Chateauroux, dove Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo proveranno a conquistare la finale nel mixed team di carabina. Nel nuoto, quindi, andranno alla caccia dell’ultimo atto serale Marco De Tullio e Matteo Lamberti (400 metri stile libero) e le due staffette 4×100 stile libero azzurre.

Riflettori puntati anche sulla Nazionale maschile di pallavolo del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, che nel padiglione 1 della South Paris Arena se la vedrà contro il Brasile nella prima sfida della fase a gironi. L’Italia, infine, debutterà anche nella pistola 10 metri, negli sport equestri, nel canottaggio, nel tennis, nella canoa slalom, nel surf, nella ginnastica artistica, nel pugilato e nel beach volley.