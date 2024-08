Parigi 2024, Malagò: “Quarti posti al Quirinale? Da Mattarella sensibilità unica”

(Adnkronos) – Anche i quarti classificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno ricevuti al Quirinale, “il Presidente Mattarella ha dimostrato una sensibilità unica”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Zona Bianca su Rete4.

Quanto alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, “ognuno fa il suo mestiere – ha affermato il presidente del Coni – il generale Vannacci, che peraltro non conosco, è libero di pensare quello che crede, ma Paola Egonu è italianissima”.

Malagò è poi tornato a caldeggiare una sua ricandidatura al vertice del Coni. “E’ possibile che dopo questi risultati e a pochi mesi da Milano-Cortina io non sia nemmeno in condizione di ricandidarmi e gli altri si?”, ha detto, ricordando che la legge (“cambiata da questo governo”) prevede “per le Federazioni che per la presidenza si può essere nuovamente eletti, ma solo con i due terzi dei voti. Questa nuova norma però vale per tutti tranne che per il Coni…”.

“Se c’è un dogma, un mantra” del governo “che devono essere gli elettori a decidere”, saranno gli elettori (le federazioni e gli altri soggetti votanti), è il ragionamento del presidente del Coni, a decidere, considerato comunque che la soglia dei due terzi è una “cifra monstre”.

Malagò stoppa decisamente le voci che circolano di un suo incarico al vertice della Figc o una candidatura a sindaco di Roma. “Assolutamente no, ho un mandato che scade il 30 maggio 2025, non penso sia una cosa seria pensare ad altre ipotesi come la Federcalcio o il sindaco di Roma. Sono una persona seria”, ha scandito.