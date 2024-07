parigi-2024,-milano-cortina-2026-lancia-#fuoricasa

Celebra lo Spirito italiano durante le Olimpiadi e Paralimpiadi

Roma, 4 lug. (askanews) – Partito il format di comunicazione digitale #FuoriCasa di Milano Cortina 2026, ideato per amplificare l’interesse verso le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali in Italia a partire dall’attenzione sui Giochi Estivi di Parigi 2024.Attraverso una narrazione accattivante e un tono di voce ironico, il concept esalterà lo Spirito Italiano e farà di Parigi 2024 una tappa fondamentale della Road to Milano Cortina 2026.Perché #FuoriCasa? Perché le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno #FuoriCasa ai Giochi Estivi. Perché tiferemo per i nostri Campioni #FuoriCasa, ma sappiamo che nel 2026 vivremo quelle emozioni “in casa”. Perché il nostro Spirito Italiano, quando siamo #FuoriCasa, ci unisce e ci rende unici.Il format #FuoriCasa vivrà sui canali digitali di Milano Cortina 2026 sia per i Giochi Olimpici sia per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, e vedrà il coinvolgimento di atleti, creator, tifosi e appassionati.In questo contesto si inserisce anche la TikTok Challenge di Milano Cortina 2026, che avrà come volto la content creator Ludovica Tomasoni, la nuova Digital Ambassador del Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Invernali. Oltre a essere la protagonista dei contenuti TikTok #FuoriCasa, sarà lei a lanciare il contest rivolto ai content creator italiani che vivono a Parigi e ai content creator francesi che vivono in Italia.La sfida sarà raccontare lo Spirito Italiano #FuoriCasa: come vive un italiano a Parigi? Cosa lo fa sentire a casa? Quali sono analogie e differenze tra i due Paesi che ospiteranno i Giochi uno dopo l’altro? I creator che riusciranno a esprimere nel modo più spontaneo, originale e divertente lo Spirito Italiano #FuoriCasa saranno selezionati per entrare nel Team di Creator #FuoriCasa e potranno vivere un’esperienza unica con Milano Cortina 2026 a Parigi 2024. Per candidarsi occorre pubblicare entro il 20 luglio un video sul proprio canale TikTok con hashtag #FuoriCasa e tag a @MilanoCortina2026.