parigi-2024,-senna-inquinata:-gara-triathlon-maschile-slitta

(Adnkronos) –

La gara di triathlon maschile alle Olimpiadi Parigi 2024 è stata rinviata per le preoccupazioni legate alla qualità dell’acqua della Senna. Dopo l’annullamento degli allenamenti di nuoto in programma domenica e lunedì, la gara fissata per oggi è stata spostata a domani, mercoledì 31 luglio. Alle 8, quindi, inizierà la gara femminile. Alle 10.45, via agli uomini.

Non è escluso che una delle due prove, con un’ulteriore decisione, venga spostata a venerdì. I test condotti nelle ultime ore nella Senna hanno evidenziato un miglioramento non sufficiente della qualità delle acque: in alcuni punti, i parametri non consentono di dare l’ok alla presenza degli atleti.