“Diver”, opera della scultrice

Parigi, 25 lug. (askanews) – Un tuffatore di bronzo sotto la Tour Eiffel. È “Diver”, la statua scultrice americana Carole Feuerman, nota per le sue rappresentazioni di nuotatori superrealistici.Il tuffatore in bronzo immortalato in pieno movimento sarà in mostra per tutta l’estate ai piedi della Torre Eiffel, in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 .