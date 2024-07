parigi-2024,-velasco:-“partita-di-sofferenza,-ed-è-stato-un-bene”

“Dopo aver perso il secondo set le ragazze potevano innervosirsi”

Roma, 28 lug. (askanews) – Buona la prima per l’Italia di Julio Velasco che supera la Repubblica Dominicana e guarda con fiducia al prosieguo del torneo. Una vittoria, una partita “che ci servirà molto, innanzitutto, come ovvio, per i tre punti, ma poi per come è maturata, soprattutto dopo aver perso quel secondo set dopo essere stati in vantaggio – le parole di Julio Velasco – Le ragazze potevano innervosirsi e perdere un po’ il bandolo della matassa, invece sono state brave a rimanere concentrate e rimettere la partita nei binari giusti. Ho effettuato anche dei cambi e credo che questo possa essere motivo di tranquillità per tutto il gruppo, il sapere di poter contare sulle proprie compagne è qualcosa di estremamente importante. A volte è importante vincere le partite soffrendo un po’, in questo modo abbiamo la possibilità di creare anticorpi. Noi ad esempio abbiamo vinto la VNL soffrendo troppo poco e questo non è un bene. Il merito è tutto delle ragazze, brave ad andare avanti nonostante qualche errore di troppo un qualche fase. Ora dobbiamo pensare solo all’Olanda, il torneo va affrontato partita dopo partita”.