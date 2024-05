parigi,-arnaldi-batte-rublev-e-passa-agli-ottavi-del-roland-garros

Successo per 7-6, 6-2, 6-4, ora Tsitsipas o Zhang

Roma, 31 mag. (askanews) – Matteo Arnaldi si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi del Roland Garros. Il 23enne di Sanremo batte il n°6 del mondo, Andrey Rublev, con i parziali di 7-6, 6-2, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Partita strepitosa per Matteo, efficace al servizio, perfetto in difesa ed eccezionale in attacco (oltre 50 vincenti). Terzo successo contro un Top-10 in carriera, ora lo attende il vincente di Tsitsipas-Zhang.

“Con gli italiani ci conosciamo da tanti anni, ci spingiamo l’uno con gli altri per fare sempre meglio – così il sanremese dopo aver battuto Rublev al Roland Garros conquistando per la prima volta gli ottavi a Parigi – Abbiamo sempre fiducia e cerchiamo di fare sempre meglio, questa cosa sta funzionando. E’ stata difficile, ho giocato il miglior tennis della mia vita. Rublev forse non era al massimo, ma sono davvero contento. Grazie al pubblico che mi ha dato tanta energia. Oggi le condizioni non erano semplici, abbiamo chiuso il tetto mentre giocavamo. E’ un grande risultato contro un grande giocatore”.