parigi,-arrestato-guru-di-atman-yoga-federation-e-altre-41-persone

Gruppo accusato di sequestri, abusi sessuali e traffico esseri umani

Roma, 29 nov. (askanews) – Gregorian Bivolaru, guru dell’Atman Yoga Federation, federazione di yoga internazionale, e altri 41 soci sono stati arrestati in Francia con l’accusa di abusi sessuali, sequestri e traffico di esseri umani. La presunta setta, secondo un’inchiesta scattata a luglio, è accusata di abusi sotto la guida di Bivolaru, 71 anni, di nazionalità romena e svedese e nel mirino delle autorità giudiziarie in Romania, Svezia e Francia negli ultimi anni, scrive Afp.Le persone arrestate nella regione di Parigi e nel sud della Francia includono esponenti importanti della setta. All’operazione, nel corso della quale diverse donne, almeno 26, sarebbero state liberate contro la loro volontà, hanno partecipato 175 poliziotti. Le donne si trovavano in “condizioni deplorevoli”, hanno spiegato le autorità francesi, riferendosi a spazio e igiene.Secondo una fonte, le donne venivano spinte ad accettare rapporti sessuali con il leader del gruppo e poi a “partecipare a pratiche pornografiche a pagamento in Francia e all’estero.L’organizzazione, che inizialmente si chiamava Misa (Movement for Spiritual Integration towards the Absolute) insegna yoga tantrico e gestisce diverse scuole yoga a Parigi. Sul sito ufficiale, il gruppo si descrive come “la più grande scuola di yoga in Romania e in Europa” e Bivolaru viene definito “mentore spirituale”.Misa era stata espulsa dall’International Yoga Federation e dalla European Yoga Alliance nel 2008 perché le sue pratiche commerciali erano ritenute illegali, sempre secondo la fonte.