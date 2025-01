Parigi celebra Dolce e Gabbana con la mostra “Dal Cuore alle Mani”

Un viaggio nella spettacolare retrospettiva al Grand Palais

Parigi, 10 gen. (askanews) – Una spettacolare mostra retrospettiva celebra il genio di due dei più grandi stilisti italiani. Al Grand Palais di Parigi sono esposti oltre 200 abiti, gioielli e completi realizzati da Dolce e Gabbana. L’esposizione intitolata “Dal Cuore alle Mani” accompagna i visitatori in un tour di dieci sale, un viaggio nelle numerose influenze religiose e popolari che hanno ispirato le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Il marchio è simbolo dell’italianità nel mondo, dell’alta moda che diventa fenomeno culturale e punto di riferimento estetico.La mostra esplora l’approccio non convenzionale degli stilisti caratterizzato da eleganza, sensualità e unicità, abbracciando anche umorismo, irriverenza e sovversione.”L’ispirazione principale per Dolce e Gabbana è l’Italia. È un omaggio costante all’arte, alla cultura e alla storia dell’Italia, e alla sua ricchezza nei secoli. Gli abiti raccontano questa storia, e nella mostra sono immersi in un’ambientazione che spiega le fonti di ispirazione”, racconta la curatrice della mostra Florence Muller aggiungendo che quella di Dolce e Gabbana è un’arte totale dove tutto è coerente: gli abiti rimandano all’arredamento e viceversa”.Sia le collezioni d’archivio che quelle nuove sono esposte in una serie di temi che includono arte, architettura, artigianato, topografie regionali, musica, opera e balletto, tradizioni popolari, teatro e, naturalmente, “la dolce vita”.La mostra resterà aperta fino al 31 marzo.