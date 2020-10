Parigi la spavalda si risveglia in incubo scarlatto

AGI – È una domenica parigina, pigra, di passeggiate in bici e ‘trottinette’. I francesi hanno imparato solo da poche settimane a utilizzare sempre le mascherine, all’interno e all’esterno. Penzolanti dalle orecchie, il naso fuori, la sigaretta in mano, la usano ‘obtorto collo’, per dovere, senza molta paura. Una domenica rilassata ma attraversata da un fremito ansiogeno per un inesorabile annunciato nuovo semi-lockdown in arrivo.

In serata la notizia paventata arriva sugli schermi tv: Parigi e la sua petite couronne (i comuni di Neully, Saint-Cloud, Rueil-Malmaison e Levallois-Perret), diventano zona di allerta scarlatta per 15 giorni, dopodiché il governo rivaluterà la situazione.

