Parigi: lavoriamo con gli Usa ad una tregua di 21 giorni tra Israele ed Hezbollah

Proposta prevede anche negoziati sul cessate il fuoco anche a Gaza Roma, 26 set. (askanews) – Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha dichiarato al Consiglio di sicurezza dell’Onu che la proposta franco-americana per una tregua tra Israele e Hezbollah prevede una cessazione delle ostilità di 21 giorni che consentirebbe negoziati su un cessate il fuoco permanente insieme a un cessate il fuoco per Gaza e un accordo sulla liberazione degli ostaggi. Una proposta completa sarà svelata a breve, ha aggiunto.

“Una soluzione diplomatica è effettivamente possibile. Negli ultimi giorni, abbiamo lavorato con i nostri partner americani su una piattaforma temporanea di cessate il fuoco di 21 giorni per consentire i negoziati”, ha detto al Consiglio di Sicurezza aggiungendo che il piano sarà reso pubblico presto. “Contiamo che entrambe le parti lo accettino senza indugio, per proteggere le popolazioni civili e consentire l’inizio dei negoziati diplomatici”, ha affermato.

Il vice-ambasciatore degli Stati uniti alle Nazioni unite Robert Wood ha aggiunto in dichiarazioni successive che vari paesi hanno contribuito alla proposta di cessate il fuoco e sperano che possa

portare a una riduzione delle tensioni e permettere discussioni per una soluzione diplomatica.

Israele preferirebbe una soluzione diplomatica in Libano, ha detto l’inviato israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon, ma ha aggiunto che se la diplomazia fallisce Israele utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione. Parlando alle Nazioni Unite, Danon ha detto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe parlato venerdì all’Assemblea generale.

Il primo ministro libanese Najib Mikati ha esortato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite,

durante la riunione d’urgenza che s’è tenuta al Palazzo di Vetro, a fare pressione su Israele per “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti”.