parigi,-protesta-al-concerto-dell’orchestra-filarmonica-di-israele

Fumogeno in sala alla Philharmonie, 4 arresti e condanna del governo

Milano, 7 nov. (askanews) – Durante un concerto dell’Orchestra filarmonica di Israele alla Philharmonie de Paris, un manifestante accende un fumogeno tra il pubblico mentre nella sala Pierre Boulez si alza una colonna di fumo rosso e si sentono urla di “antisemite”. Alcuni spettatori intervengono per bloccarlo, i musicisti interrompono brevemente l’esecuzione e il concerto riprende pochi minuti dopo tra applausi e tensione. La direzione della Philharmonie condanna “i gravi incidenti” e presenta denuncia. La ministra della Cultura Rachida Dati parla di “violenza inaccettabile in una sala da concerto”. Quattro persone – tre uomini e una donna – sono state arrestate. Il concerto si è poi concluso regolarmente.Immagini di JEAN-MICHEL TRANSON