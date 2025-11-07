venerdì, 7 Novembre , 25

Addio a James Watson, premio Nobel scopritore del Dna: aveva 97 anni

(Adnkronos) - E' morto a 97 anni il...

Hamas consegna corpo di un altro ostaggio. Mandato arresto per Netanyahu da Turchia: “Genocidio”

(Adnkronos) - La Croce rossa ha ricevuto oggi...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 novembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano, incendio in un palazzo di 7 piani: muore donna di 79 anni

(Adnkronos) - Tragedia nel pomeriggio di oggi venerdì...
parigi,-protesta-al-concerto-dell’orchestra-filarmonica-di-israele
Parigi, protesta al concerto dell’Orchestra filarmonica di Israele

Parigi, protesta al concerto dell’Orchestra filarmonica di Israele

Video NewsParigi, protesta al concerto dell'Orchestra filarmonica di Israele
Redazione-web
Di Redazione-web

Fumogeno in sala alla Philharmonie, 4 arresti e condanna del governo

Milano, 7 nov. (askanews) – Durante un concerto dell’Orchestra filarmonica di Israele alla Philharmonie de Paris, un manifestante accende un fumogeno tra il pubblico mentre nella sala Pierre Boulez si alza una colonna di fumo rosso e si sentono urla di “antisemite”. Alcuni spettatori intervengono per bloccarlo, i musicisti interrompono brevemente l’esecuzione e il concerto riprende pochi minuti dopo tra applausi e tensione. La direzione della Philharmonie condanna “i gravi incidenti” e presenta denuncia. La ministra della Cultura Rachida Dati parla di “violenza inaccettabile in una sala da concerto”. Quattro persone – tre uomini e una donna – sono state arrestate. Il concerto si è poi concluso regolarmente.Immagini di JEAN-MICHEL TRANSON

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.