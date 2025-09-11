giovedì, 11 Settembre , 25
Parigi pulizie il giorno dopo “Bloquon tous”: ‘È il segno della lotta’

Migliaia in piazza in tutto il Paese

Parigi, 11 set. (askanews) – A Parigi è giorno di pulizie, all’indomani delle proteste “Bloquons tout”. Migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in piazza in decine di città, da Parigi a Lione “Contro l’austerità, le disuguaglianze e la negazione democratica”, ore all’insegna della tensione, con centinaia arresti. Una mobilitazione nata sui social network andata in scena subito dopo la nomina del nuovo premier Sebastien Lecornu.Il giorno dopo vengono puliti i graffiti dalle statue ma le rivendicazioni restano, fra le riflessioni dei parigini.”È bello poter manifestare. Siamo in un paese abbastanza libero. Quindi è bello poter esprimere queste scelte e queste rivendicazioni. Ma trovo un po’ un peccato deturpare la Francia. e scrivere sui monumenti”, dice Camille Bardot, consulente immobiliare.”Penso che siano fondamentali per diffondere un messaggio e renderlo visibile – dice Clara Defois – questi signori fanno solo il loro lavoro, quindi fanno quello che viene loro chiesto. Ma a me piace passare di qui, vedere che è stato un luogo di ritrovo, un luogo gioioso nelle nostre lotte, e questa è la traccia che ne rimane, e quindi mi fa piacere”.

