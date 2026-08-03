parigi,-sulla-senna-si-vola-a-pelo-d’acqua-con-l’e-foil

Un motore e un’ala sommersa la sollevano sopra la superficie

Parigi, 3 ago. (askanews) – Volare pochi centimetri sopra la Senna, tra il Bois de Boulogne e il quartiere della Défense. A Parigi si può provare l’e-foil, una tavola elettrica dotata di un motore e di un’ala sommersa che, acquistando velocità, la solleva dalla superficie dell’acqua.Nicolas Pernodet, cofondatore di Foil in Paris: “C’è una tavola sulla quale salire e un albero con un motore nella parte posteriore. Sotto c’è un’ala, simile a quella di un aereo, che ci permette di volare. All’interno si inserisce una batteria con due ore di autonomia, sufficienti per percorrere dai trenta ai quaranta chilometri. E, come vedete, si monta tutto in dieci secondi”.”La sensazione che si cerca è quella di sollevarsi sopra l’acqua – spiega Lilian, dirigente finanziario – È piuttosto rara: non conosco altri sport che permettano di uscire dall’acqua restando in equilibrio. È qualcosa di originale, e per di più si può fare a Parigi”.Per Patrick Dakessian, architetto, “quando si cominciano a provare queste sensazioni, viene voglia di andare più lontano e riuscire ad alzarsi in piedi. Appena si decolla sopra l’acqua, la sensazione è straordinaria. Sembra veramente di volare”.