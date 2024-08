parigi2024,-fontana:-match-ad-armi-impari-ma-sede-rimostranze-è-cio

Servono scienziati ed endocrinologi. Spero di conoscere Carini

Roma, 2 ago. (askanews) – Quello tra Carini e Khelif “sembrava un match a armi impari: ma ci sono le regole del Cio, se qualcuno ritiene che non siano adeguate deve andare al Cio a parlare di questa questione. Tutto il resto mi sembra in più. Se si ritiene non vadano bene le regole, penso che anche il Coni possa fare rimostranze, anzi mi sembra già ci sia stato un colloquio questa mattina. Quella è la sede opportuna e servono scienziati, medici, endocrinologi, io non sono esperto di questo tipo di questioni”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla cerimonia del Ventaglio.

Fontana ha espresso “sostegno alla nostra atleta” ricordando: “Ho fatto kick boxing per anni, so e ho visto quanto sono difficili gli allenamenti, prepararsi a un’Olimpiade è impegnativo. Mi spiace non ce l’abbia fatta ma mi è piaciuta per il carattere, la sua storia mi ha commosso e spero di conoscerla. Spero mi racconti la storia del papà, è una ragazza genuina, di sani principi e mi ha particolarmente emozionato la sua storia, è un’atleta in gamba”.