‘paris-jet-man’-e-‘franzoni-grandioso’:-festa-a-bormio-per-le-prime-medaglie-azzurre-di-milano-cortina

(Adnkronos) – Il sole bacia la neve di Bormio e dà il suo benvenuto alle Olimpiadi italiane. Poi, gli azzurri fanno il resto. Il ‘debutto’ dell’Italia a Milano Cortina 2026 è uno spettacolo. Un trionfo. La mitica ‘Stelvio’ è una meraviglia: si presenta al grande appuntamento a cinque cerchi in condizioni perfette e Giovanni Franzoni e Dominik Paris non deludono le attese. Sono tutte loro le prime due medaglie italiane e arrivano nella discesa libera. La prova più iconica dei Giochi invernali. Un argento e un bronzo memorabili (dietro allo svizzero Franjo Von Allmen), per coronare il grande sogno.

L’inizio della discesa è fissato alle 11:30, ma pubblico popola lo Ski Centre di Bormio dalle prime ore del mattino. Le strade si riempiono di delegazioni: dominano giacche e cappellini azzurri e il tricolore. In gara 4 italiani: oltre a Dominik Paris (sei successi in discesa sulla Stelvio) e Giovanni Franzoni (vittorioso nell’ultimo mese su piste leggendarie come Wengen, in SuperG, e Kitzbuhel, discesa) i più attesi, anche Mattia Casse e Florian Schieder.

L’evento è sold out e i circa 7mila spettatori che man mano arrivano allo Ski Centre alzano i decibel con il passare dei minuti. “Italia, Italia” canticchiano alcuni nelle lunghe file all’ingresso dell’impianto, sventolando qua e là cartelloni per dare un boost di energia ai protagonisti. Da “Forza Jet-Man” per Paris a “Giovanni, tocca a te” per Franzoni, sono loro a dominare sugli spalti.

Giovanni e Dominik scendono come undicesimo e dodicesimo, dopo le grandi prove messe in fila dagli svizzeri Monney, Odermatt e Von Allmen. Tre discese pulite, che fino alle 11:58 mettono insieme un podio tutto elvetico. “Per la medaglia sarà dura” sussurra qualcuno tra gli spettatori. Qualcun altro, invece, ci crede: “Abbiate fede, calma. Tra poco tocca ai nostri”. Che fanno il loro, alla grande: Franzoni, accolto da un boato, chiude in 1’51”81, a 20 centesimi dall’oro. Bene anche Paris, sicuro su una pista che conosce come le sue tasche. ‘Domme’ domina nei settori centrali, ma perde un po’ nel finale e alla fine affianca Von Allmen e il compagno di squadra sul gradino più basso del podio. Con un 1’52”11 che vale un bronzo inseguito una vita. A 36 anni, la prima medaglia olimpica per ‘Domme’, che ringrazia i tifosi con un inchino. Con i migliori già arrivati al traguardo, si intuisce la portata della classifica parziale, poi confermata.

Il boato dello stadio, tutto azzurro, è solo una conferma. Centinaia di svizzeri presenti rendono il giusto merito al nuovo campione olimpico, Franjo Von Allmen, ma per l’Italia è una prima da incorniciare. Accompagnato, fino al podio, da una pioggia di applausi. Paris e Franzoni, anche un po’ commossi, sorridono.

A un certo punto, il colpo di scena: in zona mista, spunta un ragazzo identico a Giovanni. È Alessandro, il suo gemello, che si ferma e mostra con orgoglio la maglietta del fan club: “Lo sapevo, è un campione. Gli ho scritto un messaggio stamattina, ho detto che avrebbe avuto due minuti per passare alla storia. Non è arrivato l’oro purtroppo, ma è un argento olimpico e siamo tutti felicissimi”. Il fratello dell’azzurro, che ha assistito alla prova accanto a mamma Irene e al resto della famiglia, ha poi aggiunto: “Sente molta pressione in questo periodo, quindi dico ‘Chapeau’. Fare questa prova su una pista del genere, in casa, è fantastico”.

Per Paris, è la chiusura di un cerchio. Per Franzoni, un risultato pazzesco alla prima gara olimpica della vita. Ricevuta la medaglia, i due si danno un ‘pugnetto’ d’intesa quasi increduli, guardando (e mordendo) il frutto di tanti sacrifici. Le Olimpiadi italiane sono iniziate. E l’Italia c’è. (di Michele Antonelli, inviato a Bormio)