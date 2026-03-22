paris-vince-il-superg-di-lillehammer,-un-altro-trionfo-del-campione-azzurro

(Adnkronos) – Immenso Dominik Paris che, dopo il successo nella discesa di sabato, oggi 22 marzo bissa nel SuperG con il tempo di 1.26.81 nelle finali di Coppa del mondo a Lillehammer. ‘Domme’ ripete la doppietta che aveva realizzato anche lo scorso anno sulla stessa pista Olympia, conquistando la sua vittoria n. 26 in carriera e l’ottava a Lillehammer a quasi 37 anni di età. Con lui sul podio gli austriaci Vincent Kriechmayr in 1.26.88 e Raphael Haaser in 1.27.19. Buona prova anche per Giovanni Franzoni che chiude in quinta posizione in 1.27.67. Gli altri italiani vedono Mattia Casse 9/o in 1.28.23, Guglielmo Bosca 12/o in 1.28.60 e Christof Innerhofer 18/o in 1.28.77.