Parità genere, Pompei (Unioncamere): incentivare lavoro donne

“Per reale sviluppo”

Roma, 18 ott. (askanews) – Ridurre il divario di genere sul lavoro, questo l’obiettivoprincipale del seminario informativo dal titolo “Parità digenere: perché la certificazione?” tenutosi nella mattinata dioggi, mercoledì 18 ottobre 2023, presso la sede pontina dellaCamera di Commercio Frosinone Latina. Un evento organizzatodall’Azienda Speciale Informare, in collaborazione con laPresidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la PariOpportunità – Italiadomani e Unioncamere.Ad illustrare l’impegno del sistema camerale per la parità digenere Tiziana Pompei, Vice Segretario Unioncamere e Direttoregenerale Si.Camera: “Se si incentiva il lavoro delle donne, comemostrano i dati dei quali disponiamo, si arriva ad un realesviluppo. Quegli stessi dati, però, certificano una distanzaculturale da parte delle imprese verso queste tematiche. Ed èproprio su questo che dobbiamo lavorare per dare il via ad unnecessario cambio di passo culturale. Quello presentato oggi è unprogetto innovativo, guardato con attenzione a livello europeocome una best practice e una concreta opportunità di crescitadelle aziende, poiché la parità è essa stessa un valore chegenera crescita. L’impresa certificata, inoltre, è più affidabilee competitiva e questo può essere un vantaggio per le PMI stesse,anche in tema di accesso al credito. Una recente indagine su 300imprese certificate mette in luce come ci sia stataun’innovazione dei modelli organizzativi che ha generato unmiglioramento complessivo del benessere delle imprese. Dove c’èpresenza equilibrata di uomini e donne, è ormai chiaro, leperformance migliorano. Come sistema camerale lavoriamo al fiancodelle imprese per centrare questi obiettivi”.