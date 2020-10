Parla un ex allenatore della Juve: “Lo dico chiaramente, la partita andava rigiocata”

L’ex tecnico Luigi Maifredi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttojuve.com. Tra i vari argomenti trattati anche la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea che ha punito il Napoli con un punto di penalizzazione in classifica e il ko a tavolino. Queste le considerazioni dell’ex allenatore della Juventus:

“Dico la verità: sportivamente forse era meglio giocare questa partita, ma alla fine si sono rispettate le regole e, forse, è meglio così. Applicare in Serie A una bolla in stile NBA? Non si può fare, a mio parere, alcuna bolla: come si fa a portare dall’oggi al domani tutte quante le squadre in un’unica località? L’unica soluzione è andare avanti, rispettando il protocollo che è stato approvato da tutti quanti i club insieme”.

