AOESTA – Saranno Marlène Jorrioz e Federico Borre a rappresentare la Valle d’Aosta alla nona edizione del Parlamento fracofono dei giovani (Pjf) che si terrà a Tirana, in Albania, dal 25 al 31 luglio. Creato nel 1999 e organizzato dall’Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf), il Pjf riunisce i giovani dai 18 ai 23 anni dei diversi paesi che fanno parte dell’Apf, chiamati a discutere e approvare dei testi di legge sui temi proposti. I testi saranno poi sottoposti all’attenzione dei capi di Stato e del governo durante i Sommets de la Francophonie.

I due giovani valdostani sono stati selezionati da un’apposita giuria sulla base di un testo da loro scritto, le esperienze personali e professionali, la loro motivazione e capacità di espressione in lingua francese.

Marlène Jorrioz, 22 anni, vive a Charvensod e frequenta il secondo anno del corso di laurea in lingue e comunicazione per il turismo e l’impresa con doppio diploma all’Università della Valle d’Aosta e all’Università Savoie Mont Blanc. Federico Borre, 23 anni, è di Sarre e frequenta il primo anno del “Master of science in global health” all’Università di Ginevra. Durante il lavori del Parlamento francofono dei giovani, Jorrioz sarà inserita nella commissione per la Cooperazione e lo Sviluppo sostenibile che tratterà il tema della partecipazione dei giovani nella lotta contro il cambiamento climatico e il loro coinvolgimento negli obiettivi di sviluppo sostenibile ai tempi del Covid-19. Borre farà parte della commissione per gli Affari parlamentari e approfondirà il tema del miglioramento della rappresentanza della popolazione nei parlamenti.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it>

L’articolo Parlamento francofono, Jorrioz e Borre a Tirana per la Valle d’Aosta proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento