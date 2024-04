Parma Alimentare porta a Cibus le eccellenza Ducali

Ogni giorno alle 16 la Merenda Parmigiana con i prodotti locali

Roma, 30 apr. (askanews) – Parma Alimentare porta le eccellenze enogastronomiche Ducali a Cibus, dove organizzerà ogni giorno una ‘Merenda Parmigiana’ con alcuni dei migliori prodotti locali. È la novità presentata dal Consorzio, che dal 1976 promuove in tutto il mondo il settore agroalimentare parmense, in vista del 22esimo Salone Internazionale dell’Alimentazione, in programma alle Fiere di Parma dal 7 al 10 maggio.

Parma Alimentare sarà presente a Cibus attraverso una collettiva, che racchiude i Consorzi di Tutela di Salame Felino Igp, Coppa di Parma Igp e Culatta dell’Emilia, oltre a Caseificio Parma2064 e Salumificio Aurora. Una vetrina importante: l’edizione 2022 aveva registrato ben 60mila operatori professionali presenti, favorendo così incontri di business con i buyer esteri e più in generale nuove opportunità di sviluppo commerciale per la Gdo e il canale Ho.re.ca. che si ripeteranno anche quest’anno.

La Merenda Parmigiana sarà servita tutti i giorni alle 16: oltre ai prodotti dei Consorzi, Parma Alimentare avrà anche la collaborazione dei Consorzi di Tutela del Parmigiano Reggiano Dop e dei Vini dei Colli di Parma.

“L’export dell’agroalimentare parmense, nel 2023, ha registrato un fatturato da 2,7 miliardi di euro – spiega in una nota Alessandra Foppiano, executive manager di Parma Alimentare – come Parma Alimentare, oltre alle iniziative all’estero, ritenevamo necessario promuovere i prodotti del territorio anche a Cibus, ovvero il più importante evento italiano dedicato all’agroalimentare. Sarà una grande opportunità per rafforzare le sinergie locali, accogliere le delegazioni business estere e far conoscere ancora di più la qualità dei nostri prodotti, che sono unici al mondo”.