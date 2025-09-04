parma,-bimbo-nato-senza-gambe:-ginecologo-condannato-a-risarcire-la-famiglia

ROMA – Nel drammatico caso del piccolo Bryan, nato senza gli arti inferiori (dalle ginocchia in giù) la notte di Natale del 2015, il Tribunale di Parma ha emesso una sentenza decisiva: il ginecologo che seguì la gravidanza è stato condannato a risarcire la famiglia con circa 350 mila euro, comprensivi di danni, spese legali e interessi. Lo riferisce un articolo de Il Corriere della Sera.

Secondo l’ordinanza del giudice, motivata da un “quadro probatorio inequivocabile”, i numerosi esami ecografici a cui la madre si era sottoposta (dal ginecologo privato al consultorio Ausl fino all’ospedale) non hanno rilevato alcuna malformazione evidente. Le perizie medico-legali hanno confermato che gli errori nella lettura delle ecografie sono stati determinanti, attribuibili a una catena di superficialità e disattenzione da parte dei sanitari.

La sentenza sottolinea che la mancata diagnosi non riguarda solo il danno nascente dalla disabilità del bambino, ma anche un vulnus al diritto di scelta della madre. I giudici hanno riconosciuto che la donna “con elevata probabilità avrebbe abortito se avesse saputo per tempo della malformazione”. Inoltre, entrambi i genitori hanno subito un grave trauma psicologico, per lo choc inaspettato al parto e per l’impossibilità di prepararsi emotivamente alla situazione. “La mancata diagnosi della malformazione del feto durante la gravidanza- scrive il Tribunale di Parma- e la sua scoperta al momento della nascita del bimbo ha drammaticamente fatto andare in pezzi l’immagine che la donna si era creata e sognata nei nove mesi precedenti”.

Non si tratta di un episodio isolato. Come riporta La Gazzetta di Parma, lo stesso ginecologo era già stato ritenuto responsabile in un caso analogo risalente al 2003, per non aver diagnosticato un’infezione (citomegalovirus) che portò alla nascita con gravi danni di una bambina, poi deceduta all’età di quattro anni. Anche in quella occasione, secondo il Tribunale civile di Parma, l’omissione ha precluso alla madre la possibilità di interrompere la gravidanza, e fu condannato a risarcire la famiglia con circa mezzo milione di euro”

