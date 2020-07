Parma, brutte notizie per D’Aversa: Gagliolo salta la sfida al Napoli

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, arriva una nuova brutta notizia per il Parma che perde Riccardo Gagliolo. Il calciatore non sarà quindi disponibile in vista della sfida al Napoli. Nuovi esami strumentali per il difensore nella giornata di oggi in occasione della seduta di allenamento. Le ultime sulle condizioni del calciatore sono state rese note dalla stessa società emiliana tramite il proprio portale online.

Il Parma perde Gagliolo

“Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro la Sampdoria hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di attivazione seguiti da torellini e da un’esercitazione tecnica. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.

Riccardo Gagliolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’ileopsoas sinistro.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse”.

