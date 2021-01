Parma, D’Aversa in conferenza: “Prestazione positiva, il Napoli è la squadra che tira di più in porta in Serie A”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la sconfitta dei ducali in campionato contro il Napoli per 2-o allo stadio Diego Armando Maradona.

Parma, D’Aversa in conferenza

“Noi non siamo stati morbidi, ma la nostra prestazione è stata positiva. Questo pomeriggio affrontavamo la squadra che più ha calciato in porta in questo campionato, ma nei due gol subiti ci abbiamo messo del nostro. Non possiamo concedere quei due gol in quel modo al Napoli. Quando noi dobbiamo far male dobbiamo essere più concreti. Dobbiamo migliorare questo aspetto e sulla determinazione. La nostra è una maglia gloriosa e dobbiamo rispettarla fino all’ultimo secondo del campionato. Ritmi bassi non direi, riferimenti a tutto campo e considerando l’avversario abbiamo fatto una buona gara. Sul gol di Elmas ci siamo spostati, non siamo intervenuti. Nelle difficoltà dobbiamo essere più bravi e certe situazioni vanno prevenute. Ci vuole qualità, sbagliamo anche i passaggi più semplici e questo aspetto va sicuramente migliorato. Non abbiamo un centravanti di ruolo e non possiamo cambiare”.

