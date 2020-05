Parma e l’impresa in Coppa Uefa 1998-99 targata Malesani

Il 12 maggio, per il Parma, non potrà mai essere una data qualunque. Oggi ricorre il 21esimo anniversario della vittoria gialloblù in Coppa Uefa nella finalissima del Luzniki di Mosca contro il più quotato (sulla carta) Olympique Marsiglia. Ecco il racconto della serata in cui una matricola ha alzato al cielo una storica coppa, ultima squadra italiana a riuscirci. ? Accadde oggi: #12maggio 1999 ? Stadio Luzniki, Mosca ? Finale di Coppa UEFA ?? Parma-Marsiglia 3-0 ⚽ #Crespo (26′) ⚽ #Vanoli… continua a leggere sul sito di riferimento