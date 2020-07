Parma, Faggiano: “Siamo tutti dispiaciuti per questo momento, i tifosi meritano altro”

Il Napoli sfida il Parma per la quartultima giornata di campionato. Nuovamente l’esperimento di Lozano come nove a causa dell’assenza di Milik per squalifica e le condizioni non ottimali di Dries Mertens, dopo l’infortunio al gluteo. Partita non molto importante per quanto riguarda la classifica, più invece se pensiamo alla forma fisica , dato che gli azzurri affronteranno il Barcellona l’8 agosto. Ai microfoni di DAZN, emittente che trasmette Parma Napoli, è intervenuto Daniele Faggiano, direttore sportivo dei crociati.

LE PAROLE DI DANIELE FAGGIANO

Queste le parole di Daniele Faggiano: “Siamo tutti dispiaciuti, io, la società, i giocatori e lo staff. I tifosi meritano un finale diverso e anche noi lo meritiamo.

“Queste partite possono essere indicative tanto e nulla per il mercato. Non posso esimermi dal dire che contro Inter e Roma non meritavamo di perdere e spero che anche oggi il Parma proverà a disputare un’ottima partita“.

LE PAROLE DI ALBERTO GRASSI

Anche l’ex azzurro Alberto Grassi è intervenuto nel pre partita di Parma Napoli. Queste le sue parole: “Il momento non è dei migliori ma dobbiamo affrontarlo con il sorriso, io oggi più di tutti perché ho molti miei amici dall’altro lato del campo. E’ molto pesante stare tutti chiusi a Collecchio in quarantena, soprattutto in questo periodo negativo. Giocando 3 volte a settimana è molto complicato perché non c’è mai un giorno libero, stando sempre al centro sportivo poi non si stacca mai”.

