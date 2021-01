Parma, il ds Carli: “Il Napoli è una squadra fantastica, quando ci giochi contro…”

Tra pochi inizierà Napoli-Parma, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono chiamati al riscatto dopo la brutta debacle di Verona, mentre i ducali, reduci da due sconfitte consecutive (4 pareggiate e 7 perse nelle ultime 11), cercheranno di strappare punti preziosi in chiave salvezza. Marcello Carli, direttore sportivo dei gialloblu, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua in vista della sfida.

Ecco quanto dichiarato da Marcello Carli ai microfoni di Sky Sport:

“Se pensiamo di salvarci grazie al calciomercato non abbiamo alcuna speranza. La sessione termina domani, vedremo se succede qualche altra cosa oppure no. Se troviamo la compattezza giusta e riusciamo a dimostrare la voglia di farcela possiamo mantenere la categoria. Napoli? Le gare di Serie A sono tutte difficili, ma gli azzurri sono una squadra fantastica. Non dormi tranquillo quando sai di dover giocare contro di loro. Noi, al di là di stasera, dobbiamo cercare di fare un girone di ritorno importante. Il nuovo presidente sta dimostrando tanta voglia di fare e tanta passione. Gli investitori americani sono molto attenti alle aziende italiane, che forse mancano di proprietà forti. Scamacca? Grazie e arrivederci”.

