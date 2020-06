Parma-Inter 1-2, le pagelle nerazzurre: tante insufficienze, Bastoni il migliore

L’Inter, dopo aver rischiato di tornare a casa con 0 punti, rimonta il Parma e vince grazie a due difensori, de Vrij e Bastoni. Una vittoria importante soprattutto per mantenere il terzo posto. Ricacciata l’Atalanta a – 4. Handanovic 6: Non può nulla sul gol di Gervinho nè sulle altre occasioni del Parma. Bravo sul tiro velenoso di Kulusevski all’inizio del secondo tempo. D’Ambrosio 4,5: Il peggiore del primo tempo. Prima lascia scorrere il pallone in occasione del gol di Gervinho, poi si fa… continua a leggere sul sito di riferimento