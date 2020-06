Parma-Inter, ore 21.45: le probabili formazioni

Per ripartire e mettere alle spalle le polemiche, l’Inter di Antonio Conte (squalificato) vuole ritrovare i tre punti sfumati nel finale dell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. L’insidiosa trasferta contro il Parma, reduce dal sonoro 4-1 al Genoa, racconterà a che punto sono i nerazzurri. Ecco le probabili formazioni del match del Tardini, in programma stasera alle 21.45. Parma Pochi cambi per D’Aversa rispetto alla sfida del Marassi: Dermaku rileverà lo squalificato Iacoponi… continua a leggere sul sito di riferimento