parma-juventus-1-0:-pellegrino-affonda-i-bianconeri

(Adnkronos) – La Juventus di Tudor cade a Parma in un insolito mercoledì di Serie A. Al Tardini, il graffio di Pellegrino regala l’1-0 e tre punti d’oro alla squadra di Chivu, che sale a quota 31 e mette a distanza di sicurezza la zona retrocessione (+6 dal Venezia terzultimo). La prima sconfitta dell’era Tudor vale una frenata pesante in ottica Champions per i bianconeri: la Juve ora è quinta a 59 punti, agganciata dalla Lazio e a -1 dal Bologna quarto.

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, al Tardini parte meglio la Juve. Ci prova subito Locatelli dal limite dell’area, ma la botta del centrocampista sfiora il palo alla destra di Suzuki. Il Parma pian piano abbozza una reazione, ma dopo una manciata di minuti Chivu è costretto a togliere Vogliacco (dopo un contrasto con Nico Gonzalez, al suo posto dentro Hainaut) e Bernabé (problema muscolare, dentro Estevez). I padroni di casa guadagnano comunque metri e si fa vedere dalle parti di Di Gregorio soprattutto con Bonny, pericoloso in un paio di occasioni intorno alla mezz’ora. A un soffio dall’intervallo, passano i giallobù: in pieno recupero, Valeri crossa e Pellegrino salta più in alto di tutti, firmando il vantaggio per i padroni di casa. Qualche colpa per Kelly, non proprio perfetto in marcatura, e proteste bianconere per un presunto tocco di mano. L’arbitro Chiffi dice che è tutto regolare, Parma avanti all’intervallo.

La ripresa inizia all’insegna dei cambi. Chivu è costretto al terzo (Estevez non ce la fa a continuare e lascia spazio a Hernani), Tudor toglie Vlahovic e manda in campo Conceicao. La Juve guadagna metri con il passare dei minuti e Tudor trova spunti pericolosi con l’aiuto di Yildiz, mandato in campo al 57’ al posto di McKennie. È la mossa che cambia inerzia alla partita e dà il via all’assedio alla porta di Suzuki. La Juve alza i ritmi e ci prova: si fa vedere soprattutto con il turco e con un paio di conclusioni da fuori di Thuram e Conceicao, ma manca sempre la freschezza giusta nell’ultima giocata. Gli uomini di Chivu resistono fino al novantesimo, proteggono il vantaggio e strappano una vittoria che pesa come un macigno in ottica salvezza. Per Tudor, elogiato da Giuntoli nel pre-partita, ora la corsa Champions è un po’ più dura.