Parma, Kulusevski: “Bella vittoria dopo tante sconfitte. Ruolo? Gioco ovunque”

Dejan Kulusevski, giocatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN in merito alla sfida di questa sera e alla bella vittoria dei ducali. Di seguito le sue parole.

Kulusevski: “Bella vittoria dopo tante sconfitte. Ruolo? Gioco ovunque”

“Siamo stati sfortunati nelle ultime partite. Questa vittoria è per noi: quello che stiamo facendo non si può dimenticare, il lavoro paga sempre. D’Aversa? Era molto orgoglioso di noi: ci mettiamo sempre tutto, lui mi piace tanto perché mi motiva. E’ stato bello chiudere così oggi, ero contento al gol e non è mai facile battere il rigore a tempo scaduto. I tre punti alla città e la vittoria, sono felice. Ruolo? Posso giocare ovunque, dipende da come la squadra vuole giocare. Ora non è il momento di parlare di ruoli”.

