Parma-Napoli, esordio per Osimhen! L’attaccante prende il posto di Demme

Parma Napoli per ora risulta essere una gara bloccata con pochissime emozioni. Il Napoli sta provando a scardinare la difesa posizionale parmense con un buon possesso palla, che però è per ora infruttuoso. Anche il caldo fa la sua parte in questo scenario: i ritmi sono bassissimi, e sembra difficile trovare la via del tiro per entrambe le squadre. Pochi contropiedi e nessun tiro nello specchio, con all’effettivo zero parate di entrambi i portieri. Gattuso si gioca così la carta Osimhen, che farà il suo esordio in azzurro.

Parma Napoli, entra Osimhen

Victor Osimhen viene buttato dentro da Gattuso per sbloccare la gara del Tardini. Il giocatore con la maglia numero 9 proverà con i suoi inserimenti e la sua velocità a cambiare i ritmi di una gara bloccata. Il Napoli non è riuscito ad entrare in area avversaria con il possesso palla, per cui sarà necessario attaccare di più la profondità con il nuovo attaccante. Gattuso ha deciso per un cambio di modulo in itinere, sarà ora 4-2-3-1 con l’uscita di Demme, e Dries Mertens agirà da rifinitore dietro la punta. Ci sarà però più spazio per Kucka alle spalle della linea di centrocampo.

