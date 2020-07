Alle 19.30 sono scese in campo Parma e Napoli al Tardini per giocarsi la 34° giornata di Serie A. Dopo 20 minuti le squadre sono sempre in equilibrio sullo 0-0, Gennaro Gattuso però non è completamente entusiasta dei suoi giocatori e così ha chiesto di più sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Parma-Napoli, Gattuso non soddisfatto: i richiami

Gennaro Gattuso non è completamente soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori nei primi 20 minuti di Parma-Napoli. Il mister infatti ha avanzato delle richieste ai suoi calciatori così come riportato dall’inviato di DAZN a bordocampo:

Dal punto di vista offensivo vuole che stiano molto larghi, specialmente Insigne e Politano. Il tecnico vuole che il Napoli colpisca il Parma sulle fasce. Per quanto riguarda invece la fase difensiva, il tecnico vuole che i suoi escano meglio. In particolare ha scambiato delle parole con Maksimovic

The post Parma-Napoli, Gattuso chiede di più agli azzurri: il retroscena – DAZN appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento