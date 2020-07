Parma-Napoli, Giua faccia a faccia con Koulibaly: “Portami rispetto!”

Alle 19.30 sono scese in campo Parma e Napoli al Tardini per giocarsi la 34° giornata di Serie A. Un match apparentemente tranquillo eccetto il netto faccia a faccia tra l’arbitro Giua e Koulibaly.

Parma-Napoli, Giua contro Koulibaly: nervosismo in campo

Faccia a faccia intenso tra l’arbitro Antonio Giua e Kalidou Koulibaly. Il nervosismo nasce in seguito ad un fallo chiamato al direttore di gara ai danni di Pezzella. Il terzino del difensore, in uscita dalla punizione calciata da Mario Rui, è stato spinto da Hirving Lozano: il fischio è arrivato immediatamente. Di qui il senegalese ha urlato qualcosa all’arbitro che a sua volta si è avvicinato all’azzurro e l’ha ammonito verbalmente così: “Non urlare e portami rispetto! Portiami rispetto come io ti porto rispetto!”.

