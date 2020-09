Parma-Napoli, i precedenti in Serie A: gli azzurri non vincono da due anni

Non un doppio confronto fortunato quello dello scorso anno per il Napoli contro il Parma: due sconfitte su due partite, prima al San Paolo e poi al Tardini. La seconda partita non molto importante per gli azzurri, dato che ormai la posizione in classifica era compromessa. La prima invece fu l’esordio di Gattuso sulla panchina azzurra: dopo 5′ scivolone di Koulibaly che regala il gol del vantaggio ai ducali con Kulusevski, dopo l’errore da evidenziare anche l’infortunio per il senegalese. Qualcuno avrebbe detto: “Non è un buon inizio”. Di seguito tutti i precedenti.

PARMA-NAPOLI: I PRECEDENTI IN A

Sarà l’edizione numero 37 tra Parma e Napoli in Serie A. E’ la 19esima sfida in casa parmense. Questo il bilancio dei 18 precedenti al Tardini: 9 vittorie del Parma, 3 pareggi, 6 successi azzurri.

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

24 febbraio 2019 – Parma v Napoli 0-4

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

10 maggio 2015 – Parma v Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

22 luglio 2020 – Parma v Napoli 2-1

IL REPORT DELL’ALLENAMENTO VERSO IL PARMA

Domenica alle 12.30 Parma e Napoli scenderanno in campo allo stadio Ennio Tardini per la prima giornata del Campionato 2020/2021. Gli azzurri vogliono inaugurare al meglio questa nuova stagione portando a casa i tre punti. Di seguito il report dell’allenamento mattutino.

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino del Napoli in vista della sfida contro il Parma: Seduta mattutina per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A 2020/21. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30). Allenamento sul campo 2 per il gruppo che ha iniziato la sessione con un a fase di riscaldamento su circuito. Successivamente lavoro di agilità ed esercitazione di “passing drill”. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto

